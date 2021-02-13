Мир приближается к новой пандемии, которая будет сложнее и опаснее, чем распространение коронавируса. С таким заявлением выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников.
По его мнению, COVID-19 стал тренировкой перед "чем-то более страшным". Мясников считает, что человечество ожидает два сценария.
"Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — пояснил врач.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.