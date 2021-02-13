Мясников предупредил о новой смертельной пандемии

Мир приближается к новой пандемии, которая будет сложнее и опаснее, чем распространение коронавируса. С таким заявлением выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, COVID-19 стал тренировкой перед "чем-то более страшным". Мясников считает, что человечество ожидает два сценария.