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Мясников предупредил о новой смертельной пандемии

Здоровье » Здравоохранение

Мир приближается к новой пандемии, которая будет сложнее и опаснее, чем распространение коронавируса. С таким заявлением выступил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его мнению, COVID-19 стал тренировкой перед "чем-то более страшным". Мясников считает, что человечество ожидает два сценария.

"Первая — вирус птичьего или свиного гриппа будет переходить от животных к человеку. А вторая — когда начнет переходить уже от человека к человеку. Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать", — пояснил врач.

Автор: Алексей Корнеев
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