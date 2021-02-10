Япония не получит вакцины от COVID-19 из-за неподходящих шприцев

Большинство населения Японии останется без вакцины от COVID-19 из-за шприцов, которые не предназначены для вакцинации.

Вакцина разработанная компанией Pfizer правительство Японии закупило из расчета 6 доз из ампулы. Но, шприцами, которые были закуплены удается извлечь только 5 доз из ампулы. Данные стали известны из публикации The Japan Times со ссылкой на руководителя Министерства Здравоохранения Норихису Тамуру.