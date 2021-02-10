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Сомнолог раскрыл причины частых ночных пробуждений

Здоровье » Здоровье и профилактика

Некоторых людей беспокоят пробуждения по ночам, так как они считают, что это может указывать на развитие каких-либо заболеваний в организме. Однако частые пробуждения не являются проблемой, если человек после них сразу засыпает, сообщил в интервью "Радио 1" врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Сомнолог раскрыл причины частых ночных пробуждений

"Пробуждение по ночам — это нормальное явление. Человек обычно просыпается около 10 раз за ночь. Почти каждый раз, когда он переворачивается в постели, он "подбуживается", открывает глаза. Это не является проблемой, если сразу же заканчивается засыпанием. Проблема — когда человек не может какое-то время уснуть, уже запоминает эту историю, и она его тревожит", — отметил эксперт.

Обычно частые просыпания по ночам вызваны стрессом, который приводит к повышению возбудимости нервной системы.

Другое дело, когда пробуждения беспокоят человека в течение длительного времени и не связаны со стрессовой ситуацией.

"Эта проблема называется бессонницей, ею занимаются специалисты. Если ситуация не носит какого-то болезненного характера, никаких практик не требуется — организм сам неплохо регулирует свой сон. Но если вы надолго лишились сна, дело плохо. Видимо, защитные ресурсы организма исчерпаны, и нужны специальные дополнительные методы", — пояснил Полуэктов.

Также он назвал три правила, соблюдение которых позволит защитить себя от проблем со сном.

Во-первых, перед сном не должно быть никаких активной деятельности. Перед сном можно посвятить время только каким-то приятным, расслабляющим занятиям.

Во-вторых, нужно ложиться спать в одно и то же время. 

В третьих, необходимо исключить активную деятельность в постели — не нужно ни прыгать, ни скакать, ни играть на компьютере, ни сидеть с телефоном.

"Исключение — сексуальная активность, потому что там выделяются гормоны удовольствия, которые снижают уровень тревоги и позволяют лучше засыпать", — заключил собеседник "Радио 1".

 

 

Автор: Снежана Шахова
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