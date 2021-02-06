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Когда пандемия сойдёт на нет, рассказал вирусолог

Здоровье

Около 800 тысяч россиян, больных коронавирусной инфекцией, находятся сейчас под медицинским наблюдением. Всего три недели назад их было на 30% больше.

Когда пандемия сойдёт на нет, рассказал вирусолог

По данным на 6 февраля в России зарегистрировано 16 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Судя по динамике последних недель, пандемия COVID-19 в нашей стране идёт на спад. Специалисты ещё предостерегают о возможной третьей волне, но сами же признают, что таких пиковых значений, как весной и осенью 2020 года, уже не будет.

"Мы видим, что есть положительная динамика в городах-миллионниках, в стране в целом. Есть прогноз, что уже в марте наступит значительное улучшение. К апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума, мы вернемся к состоянию, близкому к до пандемии", — обнадёжил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Однако, пока у большинства населения не появится сформированный иммунитет, расслабляться рано, приводит его слова НСН.

Автор: Людмила Черткова
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