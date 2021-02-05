Чернослив защищает от рака кишечника

Диетологи проанализировали полезные свойства чернослива и выяснили, что употребление этого сухофрукта снижает риск развития рака кишечникам и сердечных заболеваний. Кроме того, сухофрукт помогает сбросить лишний вес.

Чернослив — источник витаминов (A, C и K), минералов (магний, калий, кальций, цинк) и клетчатки. Также этот сухофрукт содержит антиоксиданты, благодаря которым организм регулирует интенсивность окислительных реакций.

Клетчатка полезна для профилактики запоров, а сорбит и хлорогеновая кислота повышают частоту стула, что благотворно влияет на работу кишечника. Эти свойства позволяют считать чернослив эффективным средством для профилактики рака кишечника, утверждает диетолог Эрин Кенни.

Также чернослив полезен для сердца, так как в этом сухофрукте содержится большое количество калия, что способствует нормализации давления.

Однако злоупотреблять черносливом не стоит, так как он может вызвать вздутие живота и диарею, а при сахарном диабете скачки уровня сахара в крови.