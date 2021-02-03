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Рак груди - самый распространенный вариант болезни в мире - ВОЗ

Здоровье » Здравоохранение

Рак молочной железы обогнал рак легких как наиболее распространенный вариант заболевания, говорится в отчёте ВОЗ, подготовленном к Всемирному дню борьбы с раком.

Рак груди - самый распространенный вариант болезни в мире - ВОЗ

Как отмечается в документе, "лидер" оставался неизменным около двух десятилетий.

"Впервые рак молочной железы в настоящее время является наиболее часто встречающимся раком во всем мире, — сказал специалист по раку ВОЗ Андре Илбави. — Рак легких оставался самым распространенным вариантом заболевания в течение последних двух десятилетий, а теперь опустился на второе место. Третьим наиболее часто встречающимся вариантом во всем мире является колоректальный рак".

Эксперт отметил, что ожирение среди женщин остается наиболее распространенным фактором риска, который в значительной степени способствовал росту числа случаев рака молочной железы.

Различные варианты рака, как ожидается, станут более распространенными в ближайшие десятилетия, поскольку население мира продолжает расти, а продолжительность жизни увеличивается.

  • В 2020 году было зарегистрировано около 19,3 миллиона случаев заболевания, а к 2040 году эта цифра, как ожидается, вырастет на треть и составит около 30 миллионов.

Как отметил Илбави, продолжающаяся пандемия коронавируса сильно повлияла на профилактику и лечение рака:

  • медицинские ресурсы оказались перегружены из-за COVID-19, что привело к срыву лечения рака примерно в половине стран.

"Диагноз часто ставился с опозданием, исследования застопорились, а медицинские работники выгорели в борьбе с коронавирусом", — констатировал чиновник.

Автор: Ольга Лебедева
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