Рак молочной железы обогнал рак легких как наиболее распространенный вариант заболевания, говорится в отчёте ВОЗ, подготовленном к Всемирному дню борьбы с раком.
Как отмечается в документе, "лидер" оставался неизменным около двух десятилетий.
"Впервые рак молочной железы в настоящее время является наиболее часто встречающимся раком во всем мире, — сказал специалист по раку ВОЗ Андре Илбави. — Рак легких оставался самым распространенным вариантом заболевания в течение последних двух десятилетий, а теперь опустился на второе место. Третьим наиболее часто встречающимся вариантом во всем мире является колоректальный рак".
Эксперт отметил, что ожирение среди женщин остается наиболее распространенным фактором риска, который в значительной степени способствовал росту числа случаев рака молочной железы.
Различные варианты рака, как ожидается, станут более распространенными в ближайшие десятилетия, поскольку население мира продолжает расти, а продолжительность жизни увеличивается.
Как отметил Илбави, продолжающаяся пандемия коронавируса сильно повлияла на профилактику и лечение рака:
"Диагноз часто ставился с опозданием, исследования застопорились, а медицинские работники выгорели в борьбе с коронавирусом", — констатировал чиновник.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.