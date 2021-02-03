Рак груди - самый распространенный вариант болезни в мире - ВОЗ

Рак молочной железы обогнал рак легких как наиболее распространенный вариант заболевания, говорится в отчёте ВОЗ, подготовленном к Всемирному дню борьбы с раком.

Как отмечается в документе, "лидер" оставался неизменным около двух десятилетий.

"Впервые рак молочной железы в настоящее время является наиболее часто встречающимся раком во всем мире, — сказал специалист по раку ВОЗ Андре Илбави. — Рак легких оставался самым распространенным вариантом заболевания в течение последних двух десятилетий, а теперь опустился на второе место. Третьим наиболее часто встречающимся вариантом во всем мире является колоректальный рак".

Эксперт отметил, что ожирение среди женщин остается наиболее распространенным фактором риска, который в значительной степени способствовал росту числа случаев рака молочной железы.

Различные варианты рака, как ожидается, станут более распространенными в ближайшие десятилетия, поскольку население мира продолжает расти, а продолжительность жизни увеличивается.

В 2020 году было зарегистрировано около 19,3 миллиона случаев заболевания, а к 2040 году эта цифра, как ожидается, вырастет на треть и составит около 30 миллионов.

Как отметил Илбави, продолжающаяся пандемия коронавируса сильно повлияла на профилактику и лечение рака:

медицинские ресурсы оказались перегружены из-за COVID-19, что привело к срыву лечения рака примерно в половине стран.