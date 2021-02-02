Чай из шиповника защитит от развития диабета и ожирения

Британские специалисты из Национальной службы здравоохранения провели исследование, которое показало, что чай из шиповника помогает защитить организм от развития сахарного диабета и ожирения.

Учёные провели опыты на грызунах. Некоторое время они давали мышам только жирный корм, из-за чего животные набирали лишний вес.

Затем в течение 20 недель они кормили грызунов шиповником, в результате чего у них снизился уровень глюкозы в крови. Также у мышей замедлился рост жировых клеток.

Кроме того, в состав ягод шиповника входят антиоксиданты, в том числе и витамин C, который снижает уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, опасных для сердца.

Шиповник — источник флавоноидов, снижающих высокое давление и улучшающих приток крови к сердечной мышце.