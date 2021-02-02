Терапевт перечислила причины неприятного запаха изо рта

Заболевания полости рта, ЛОР-органов и проблемы с зубами могут стать причиной возникновения неприятного запаха изо рта (галитоза), сообщила в интервью Пятому каналу врач-терапевт Арина Жегалина.

Кроме того, к причинам неприятного запаха относятся заболевания желудочно-кишечного тракта.

Любовь человека к таким продуктам, как лук, чеснок, капуста и кофе тоже приводит к проблемам со свежестью дыхания.

Неприятный запах изо рта является частой проблемой курильщиков.

Галитоз нередко беспокоит преподавателей, лекторов, тренеров-ораторов.

Так как их речевой аппарат постоянно работает, появляется сухость во рту, что и провоцирует неприятный запах. Для того чтобы решить данную проблему, следует обратиться к стоматологу или гастроэнтерологу.