Тошнота может стать предвестником инфаркта, заявила британский врач-терапевт Алка Патель, сообщает издание Express.
По словам специалиста, живот — особая зона организма, и при подозрении на сердечный приступ на него необходимо обращать внимание.
При инфаркте сердечная мышца нарушается из-за дефицита кислорода. После этого ткань начинает вырабатывать вещества, которые могут вызвать рвоту и тошноту.
Поэтому при возникновении этих проявлений организма, особенно в процессе физических нагрузок, человеку требуется срочная медицинская помощь.
Напомним, инфаркт — это патологическое состояние, возникающее из-за недостатка кровоснабжения сердечной мышцы.
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