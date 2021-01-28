Британский терапевт назвала нетипичные признаки инфаркта

Тошнота может стать предвестником инфаркта, заявила британский врач-терапевт Алка Патель, сообщает издание Express.

По словам специалиста, живот — особая зона организма, и при подозрении на сердечный приступ на него необходимо обращать внимание.

При инфаркте сердечная мышца нарушается из-за дефицита кислорода. После этого ткань начинает вырабатывать вещества, которые могут вызвать рвоту и тошноту.

Поэтому при возникновении этих проявлений организма, особенно в процессе физических нагрузок, человеку требуется срочная медицинская помощь.

Напомним, инфаркт — это патологическое состояние, возникающее из-за недостатка кровоснабжения сердечной мышцы.

Ранее немецкий врач Дитрих Гренемейер назвал три способа защиты от инфаркта и инсульта.