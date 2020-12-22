Немецкий врач Дитрих Гренемейер рассказал, как защитить себя от инфаркта, инсульта, диабета и других опасных заболеваний.
Закупорка артерий происходит тогда, когда кровяные бляшки прилипают к воспалительной ткани, и на них формируются жировые отложения. В результате развивается атеросклероз. Впоследствии у человека могут случиться инфаркт или инсульт. Для того чтобы избежать развития атеросклероза, учёный рекомендует заниматься спортом.
Кроме того, важно придерживаться принципов правильного питания, меньше употреблять алкогольных напитков и есть меньше сладостей.
Также врач советует избегать стрессовых ситуаций и переживаний.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как не пропустить приближение инсульта.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.