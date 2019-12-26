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Источник Правда.Ру

Как не пропустить приближение инсульта?

Здоровье

Невролог Калмыкова Галина Владимировна в интервью "Правде.Ру" рассказала о симптомах, позволяющих задолго до инсульта определить, что он может произойти.

- Есть предрасположенность к инсульту. Во-первых, надо хорошо знать свою родословную. Также есть тесты, которые позволяют выявить предрасположенность к инсульту.

- А что это за анализы?

- Есть генетические анализы на тромбофилию, например. Плюс есть склонность к повышенному артериальному давлению. Есть риск инсульта у людей с пороками сердца, с нарушением свертывания крови, с различными сосудистыми мальформациями. Это все надо учитывать.

Также нужно обращать внимание на частые головные боли, повышение или понижение давления, воспалительные заболевания типа эндокардитов, ревматизма, болезни крови и так далее. 

- То есть люди с заболеваниями, которые вы перечислили, находятся в группе риска?

- Те заболевания, которые я назвала, несут риск развития инсульта. Если у людей есть такие заболевания, нужно быть более внимательными к своему здоровью. В принципе, все люди, у которых есть склонность к тромбообразованию, чаще всего наблюдаются у врача, им дают рекомендации по приему специфических препаратов из группы аспирина, варфарина и других.

- Это препараты, разжижающие кровь?

- Да, в народе говорят, разжижающие кровь.

- В определенном возрасте, начиная с подросткового, если есть склонность к гипертонии, сосудистые заболевания в семье, надо контролировать артериальное давление. И нужно обращаться к врачу, а не просто пить таблетку от головной боли.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что врачи назвали симптомы, предвещающие скорый инсульт.

Темы инсульт российские врачи симптомы инсульта
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