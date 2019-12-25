Врачи назвали симптомы, предвещающие скорый инсульт

Врачи отмечают, что о симптомах инсульта головного мозга должен знать каждый. Обычно инсульту предшествует резкое повышение давления, двоение в глазах, шум в ушах, а также онемение с одной стороны лица и (или) тела.

Инсульт может быть ишемическим, когда тромб перекрывает просвет кровеносного сосуда, и геморрагическим. В случае геморрагического инсульта происходит разрыв стенок артерии, которая снабжает кровью участок мозга, и образуется гематома.

Это связано с тем, что структуры мозга повреждаются стремительно, и если человеку в течение длительного времени не оказывают помощь, у него возникает множество необратимых изменений.

Инсульт чаще всего бывает у мужчин старше 45 лет и у женщин старше 55 лет. Но бывают случаи инсульта и у 30-летних.

Три основных приёма распознавания инсульта

Нужно попросить человека улыбнуться, начать разговаривать, поднять руки. Если у человека инсульт и он пытается улыбнуться, что его улыбка будет выглядеть "кривой". Человек даже не сможет членораздельно говорить, а поднять руки вверх он не сможет. В таком случае нужно вызвать "скорую".