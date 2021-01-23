На Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до менее 30%", — отметил глава правительства.
Шмыгаль призвал украинцев продолжать соблюдать ограничительные меры.
Самолёт с украинскими военными, которые находятся в плену в Донбассе, не смог вылететь в Киев. Его туда не пустили власти Незалежной и лично Леонид Кравчук.