Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Индонезия продлила запрет на въезд иностранцев до 8 февраля
WADA назвало размер обязательного платежа России в 2021 году
Певица Mary Gu рассказала, как её бил бойфренд
Собак будут дрессировать с помощью искусственного интеллекта
Собчак упрекнули в том, что та сбежала на Мальдивы, чтобы не замараться
В Аргентине обнаружены останки самого крупного динозавра в истории
Модернизированный командный пункт системы ПРО создали в Москве
В тамбовском клубе опровергли информацию о снятии с чемпионата РПЛ
К поставкам готовы: РФ и Венгрия согласовали документы по "Спутнику V"

Слепому 78-летнему израильтянину за сутки полностью восстановили зрение

Здоровье » Зрение

78-летний житель Израиля потерял зрение десять дет назад. Но врачи смогли восстановить функции зрительной системы с помощью пересадки искусственной роговицы.

Слепому 78-летнему израильтянину за сутки полностью восстановили зрение

Такая операция была впервые проведена медицинским стартапом CorNeat. Компания занимается разработкой биосовместимых материалов, сообщает издание Israel Hayom.

Искусственные импланты известны уже давно, но операция по их пересадке была дорогостоящей и не всегда проходила успешно.

Специалисты разработали новый имплант, которые после пересадки пациенту не отторгается организмом. Стоит отметить, что нужный результат наступает сразу после операции. Процедура длится не более часа.

Операцию проводил глава отделения офтальмологии медицинского центра Рабина в Петах-Тикве профессор Ирит Рабар.

По его словам, пациент начал видеть уже на следующий день. Он узнал своих близких и даже смог прочитать текст.

Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Слепому 78-летнему израильтянину за сутки полностью восстановили зрение
Украина переделала старый советский пулемёт под стандарты НАТО
Лидеры женской лыжной сборной России пропустят этап в Лахти
"Павловская" реформа: как СССР был нанесен тяжелейший удар
Индонезия продлила запрет на въезд иностранцев до 8 февраля
WADA назвало размер обязательного платежа России в 2021 году
Певица Mary Gu рассказала, как её бил бойфренд
Собак будут дрессировать с помощью искусственного интеллекта
Собчак упрекнули в том, что та сбежала на Мальдивы, чтобы не замараться
В Аргентине обнаружены останки самого крупного динозавра в истории
Популярное
Новости Европы
Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев

Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.

Видео с крещенским купанием Путина потрясло британцев
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Мир. Новости мира
Прокурор Техаса непоколебим: Байден совершит много незаконного
Новости Украины
Украина не пустила домой самолёт с освобождёнными из плена солдатами
Руслан Веснянко Зеленскому снова угрожают майданом, на сей раз – тарифным Руслан Веснянко Анжела Якубовская Робер Оссейн: "Самое главное, что в России нет хаоса" Анжела Якубовская Любовь Степушова Пропасть между Китаем и США будет увеличиваться Любовь Степушова
Комментарии
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Лицемерная "демократия": почему Штаты рискуют потерять себя
За любой кипиш: в Минске протестовали против ареста Навального
Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Промазал пацанчик: Ходорковский рассказал, как его пытались зарезать
Кейс Навального: как власть "делает биографию"
Труха американской демократии превратилась в диктатуру
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Незаконное задержание: как получить компенсацию за моральный ущерб
Итоги дела рязанских скинхедов
МВД запросило для Навального арест на 30 суток
Pfizer подвёл: Мексика срочно приобретает "Спутник V"
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников