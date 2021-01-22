Слепому 78-летнему израильтянину за сутки полностью восстановили зрение

78-летний житель Израиля потерял зрение десять дет назад. Но врачи смогли восстановить функции зрительной системы с помощью пересадки искусственной роговицы.

Такая операция была впервые проведена медицинским стартапом CorNeat. Компания занимается разработкой биосовместимых материалов, сообщает издание Israel Hayom.

Искусственные импланты известны уже давно, но операция по их пересадке была дорогостоящей и не всегда проходила успешно.

Специалисты разработали новый имплант, которые после пересадки пациенту не отторгается организмом. Стоит отметить, что нужный результат наступает сразу после операции. Процедура длится не более часа.

Операцию проводил глава отделения офтальмологии медицинского центра Рабина в Петах-Тикве профессор Ирит Рабар.

По его словам, пациент начал видеть уже на следующий день. Он узнал своих близких и даже смог прочитать текст.