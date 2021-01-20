Как правильно выбрать зубную щётку?

Несмотря на то, что эмаль зубов - это самая твёрдая ткань в организме человека, зубы требуют тщательного ухода. В этой связи большое значение имеет зубная щётка. О том, какой она должна быть, в интервью KP. RU рассказала кандидат медицинских наук Юлия Селютина.

Щетина на зубной щётке должна быть искусственной. Уровень жёсткости определяет показания к применению. Так, ультрамягкую и мягкую щётку рекомендуется использовать детям, пациентам на этапе имплантации.

При выборе щётки также важно обращать внимание на количество щетинок: чем их больше, тем лучше. У щетинок должны быть закругленные концы, чтобы не травмировать дёсна и эмаль.

"Такая щетина позволит обеспечить качественное очищение всех поверхностей зубов и массаж десён для стимуляции кровообращения и профилактики болезней пародонта", — считает врач-стоматолог Дина Солодкая.

После чистки зубов щётку нужно тщательно промывать под проточной водой. Хранить щетку нужно в вертикальном положении, рабочей головкой вверх. Не стоит использовать колпачки, так как нужен постоянный приток свежего воздуха. Срок службы зубной щётки составляет 2-3 месяца.