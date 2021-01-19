Пандемия коронавируса изменила привычные условиях жизни граждан. Россияне стали чаще пользоваться антисептиками, санитайзерами, дезинфекторами и т. д. Однако известно, что стерильная чистота негативно влияет на иммунную систему человека. О том, как защититься от COVID-19 и не "убить" иммунитет, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьёв.

"Не нужно никакой дезинфекции, это не поможет.

Также абсолютно не нужны перчатки, требовать их ношения незаконно и ничем не обосновано. То же самое относится к маскам — их эффективность до сих пор не доказана.

Главное — мыть руки обычным мылом, этого вполне достаточно.

Стерильность приводит к очень большому количеству заболеваний. В чем более стерильных живёт человек, тем хуже он себя чувствует. У него и аутоиммунные заболевания могут начать развиваться. и инфекции все начинают вылезать.

Человек должен жить в нормальных условиях. Если это ребёнок, то должен ползать по полу и собирать с пола всю грязь. В противном случае у него не выработается иммунитет. Иммунитет воспитывается только тогда, когда он контактирует с болезнетворными бактериями. Если он не контактирует, значит, у человека будет очень слабый иммунитет", — пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿