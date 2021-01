Растительное масло снижает риск развития диабета второго типа

К развитию сахарного диабета приводит резистентность к инсулину, из-за этого повышается уровень сахара в крови. К числу факторов, влияющих на развитие диабета — это лишний вес.

Для того чтобы не допустить набор лишних килограммов медики советуют употреблять продукты с ненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами.

Немецкие учёные изучили влияние различных видов жиров на развитие диабета. В результате выяснилось, что растительное масло помогает снизить риск развития этого заболевания. Но в сутки нельзя употреблять более 13 граммов в день, сообщает издание Eat This, Not That!.

Но не все растительные масла одинаково полезны. Например, пальмовое масло может негативно отразиться на здоровье человека.

Данные исследование говорит о том, что у людей, регулярно употребляющих растительное масло, риск развития диабета ниже. Но этот продукт не является панацеей этого заболевания.