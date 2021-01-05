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Растительное масло снижает риск развития диабета второго типа

Здоровье

К развитию сахарного диабета приводит резистентность к инсулину, из-за этого повышается уровень сахара в крови. К числу факторов, влияющих на развитие диабета — это лишний вес.

Растительное масло снижает риск развития диабета второго типа

Для того чтобы не допустить набор лишних килограммов медики советуют употреблять продукты с ненасыщенными жирами и омега-3 жирными кислотами.

Немецкие учёные изучили влияние различных видов жиров на развитие диабета. В результате выяснилось, что растительное масло помогает снизить риск развития этого заболевания. Но в сутки нельзя употреблять более 13 граммов в день, сообщает издание Eat This, Not That!.

Но не все растительные масла одинаково полезны. Например, пальмовое масло может негативно отразиться на здоровье человека.

Так, например, пальмовое масло может оказывать негативное воздействие на здоровье человека. По словам доктор медицины Линн Постон.

Данные исследование говорит о том, что у людей, регулярно употребляющих растительное масло, риск развития диабета ниже. Но этот продукт не является панацеей этого заболевания.﻿﻿﻿﻿

Автор: Снежана Шахова
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