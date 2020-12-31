Беременным не рекомендуется засиживаться за новогодним столом

Беременным женщинам не рекомендуется сидеть за новогодним столом до утра, так как их организм нуждается в полноценном отдыхе.

"В питании следует избегать острого, копченого, соленого. Также лучше не налегать на сладкое. Необходимо пить достаточное количество жидкости, отдавая предпочтение воде. Сидеть до утра не нужно. Всё-таки беременным очень важно достаточно отдыхать и высыпаться", — сообщил в интервью Агентству "Москва" главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

Также врач напомнил об опасности употребления алкоголя во время беременности, поэтому рекомендовал отказаться от шампанского или выпить не более одного бокала.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная назвала самые вредные блюда на новогоднем столе.