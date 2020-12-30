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Обнаружено ещё одно опасное последствие COVID-19

Здоровье

У людей, перенёсших COVID-19, наблюдается нарушение клеточного иммунитета, что может вызвать развитие вторичных инфекционных заболеваний и препятствовать созданию защиты от COVID-19. К такому выводу пришли американские учёные.

Обнаружено ещё одно опасное последствие COVID-19

Специалисты провели исследование, чтобы выяснить, как иммунитет человека реагирует на вирус, и что с ним происходит в процессе выздоровления.

Учёные изучили образцы крови 46 пациентов, госпитализированных с COVID-19, и у 39 человек, проходивших лечение на дому. Полученные данные они сравнили с данными здоровых людей.

В результате оказалось, что у многих переболевших COVID-19 иммунные клетки истощены инфекцией. Такие клетки не способны оказать сопротивление вторичным инфекциям и препятствуют развитию иммунитета к COVID-19, сообщает Journal of Clinical Investigation.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что некоторые люди обладают иммунитетом к коронавирусу.

Автор: Снежана Шахова
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