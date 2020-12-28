Чтобы почувствовать себя бодрее в новогоднюю ночь необходимо немного поспать вечером или днём.

Такую рекомендацию дал руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин.

"Хотя бы на часок лечь поспать, и тогда бодрости на Новый год у вас будет побольше. Это самый безвредный способ точно. Или хотя бы немного полежать. А дальше уже, наоборот, надо активизироваться, выполнять физическую нагрузку. Побывать на улице, покататься на коньках. Именно аэробная нагрузка, не статичная, выполненная в вечернее время, позволит быть более бодрым", — пояснил специалист.