Медик объяснил, как выявить пневмонию в домашних условиях

В условиях пандемии многие люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Но для того, чтобы от повышенного внимания была польза, нужно знать симптомы пневмонии при COVID-19.

О признаках, которые могут указывать на воспаление лёгких при коронавирусе, в интервью журналу "Слово и Дело" рассказал врач Сергей Грошев.

Первый симптом, который поможет выявить пневмонию в домашних условиях, — это повышенная температура тела.

"Конкретные цифры могут быть разными, так как они определяются тяжестью состояния и работой иммунной системы, но в любом случае температура тела при пневмонии крайне редко остается в пределах нормы. В динамике лихорадка может усиливаться, и температура может держаться выше 38 градусов в течение нескольких дней", — пояснил он.

Второй симптом воспаления лёгких — это кашель. Сначала он может быть сухим или с выделением небольшого количества мокроты.

Другие симптомы, которые могут указывать на пневмонию, — боли в грудной клетке, слабость, сниженный аппетит, проблемы со сном и головные боли. Наибольшее беспокойство должна вызвать одышка.

"Если у пациента держится повышенная температура более трёх суток, есть кашель и одышка, плюс присутствуют факторы общей интоксикации, то нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью", — сказал Грошев.

Также он добавил, что нужно обязательно вызвать врача на дом, чтобы не заражать окружающих, и самому не подвергаться дополнительным опасностям.