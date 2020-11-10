Некоторые специалисты утверждают, что коронавирус чаще выявляют у людей с дефицитом витамина D. Так ли это на самом деле? В каких продуктах содержится витамин D? На эти вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина.

"Да, недавно были завершены исследования, которые показали, что витамин D не только укрепляет костную ткань, но и является и иммуномодулятором. У тех людей, которые не дополучают витамин D чаще развиваются вирусные заболевания.

Суточную норму этого витамина может покрыть маленький кусочек печени трески, даже баночной. Одной банки хватит на всю семью. Её можно есть в салате, а также с хлебом и овощами.

В нашей стране мало солнца, поэтому мы недополучаем витамин D.

Источником витамина D являются: жирные сорта рыбы, желток куриного яйца, молочные продукты.

Это жирорастворимый витамин, поэтому он в основном содержится в жиросодержащих продуктах. Продается он в основном в масляных растворах. Также есть новые формы в водных растворах.

Принимать витамин в фармформах рекомендуется только после консультации со специалистом.

Также важно нормальное состояние нервной системы. Витамин D играет роль и антидепрессанта, восстанавливая нервную систему, защищая от стресса, что немаловажно для защиты организма от данной инфекции", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

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