Витамин D необходим человеку для здоровья костей, мышц и зубов. Нехватка этого вещества обычно наблюдается в осенне-зимний период, так как организм не получает недостаточное количество солнечного света, с помощью которого вырабатывается витамин D.
О дефиците этого витамина могут говорить боль в мышцах и костях, чувство усталости и перепады настроения.
Принимать витамин D можно в виде пищевых добавок. Американский диетолог Кристин Гиллеспи рекомендует это делать вместе с приёмом жирной пищи. Это способствует лучшему усвоению витамина, так как он является жирорастворимым, сообщает Popsugar.
В результате исследования учёные выяснили, что всасывание витамина D было на 32% выше, если он употреблялся вместе с жирной пищей.
Кроме того, она рекомендует принимать витамины D, A, Е и K отдельно друг от друга, так как все они являются жирорастворимыми и конкурируют за одни и те же рецепторы.
Перед приёмом добавок лучше проконсультироваться с врачом.
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