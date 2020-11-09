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Диетолог объяснила, с какой пищей лучше принимать витамин D

Витамин D необходим человеку для здоровья костей, мышц и зубов. Нехватка этого вещества обычно наблюдается в осенне-зимний период, так как организм не получает недостаточное количество солнечного света, с помощью которого вырабатывается витамин D.

Диетолог объяснила, с какой пищей лучше принимать витамин D

О дефиците этого витамина могут говорить боль в мышцах и костях, чувство усталости и перепады настроения.

Принимать витамин D можно в виде пищевых добавок. Американский диетолог Кристин Гиллеспи рекомендует это делать вместе с приёмом жирной пищи. Это способствует лучшему усвоению витамина, так как он является жирорастворимым, сообщает Popsugar.

В результате исследования учёные выяснили, что всасывание витамина D было на 32% выше, если он употреблялся вместе с жирной пищей.

Кроме того, она рекомендует принимать витамины D, A, Е и K отдельно друг от друга, так как все они являются жирорастворимыми и конкурируют за одни и те же рецепторы.

Перед приёмом добавок лучше проконсультироваться с врачом.

 

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