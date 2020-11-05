Доктор Мясников рассказал, как не стать лёгкой добычей COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Istagram дал советы о том, как укрепить иммунитет, чтобы не заразиться COVID-19.

В первую очередь нужно сбросить лишний вес.

"Килограмм на 10-15 подавляющему большинству", — считает врач.

Специалист отметил, что многие люди пожилого возраста, которые находятся в группе риска по хроническим заболеваниям, имеют избыточный вес.

Во-вторых, нужно активно заниматься физическими упражнениями. Также Мясников рекомендует больше ходить, но не перегружать себя.

"Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!", — напоминает Мясников. Третье. Надо стараться закаливаться. "Холодная вода и свежий воздух — борцы с вирусами!" — считает врач.

Кроме того, не стоит пренебрегать лекарствами, если они были назначены врачом.

"Принимать ровно столько лекарств, чтобы держать в узде артериальное давление, холестерин, сахар. Нейтрализовать пособников вируса!", — подчеркивает доктор.

Также Мясников напоминает о том, что необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования.

"Вспомогательные средства — интерфероны, капли в нос, в частности, интерферон-гамма, цинк, витамин С и витамин D, может, и не окажут пользы, но уж точно не навредят", - констатирует врач.

Фото: официальный инстаграм Александра Мясникова