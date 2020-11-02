Американские учёные из Университета штата Огайо заявили, что мозг человека способен воспринимать буквы с момента рождения. Вывод экспертов прокомментировала сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Фридман Марина.

"Буквы — это определённые знаки. Считается, что ребёнок лучше воспринимает человеческое лицо. То, что данное утверждение относится и к буквам, — сомнительно.

Буквенное письмо появилось относительно недавно. В основном оно было либо иероглифическое, либо слоговое. Эволюция так быстро не работает, это во-первых. Во-вторых, принято считать, что у новорожденных не очень хорошо с фокусировкой зрения. Учёные могли этот момент пересмотреть и прийти к выводу, что у новорожденных зрение фокусируется лучше.

Вообще считается, что в первый год какие-то зрительные стимулы дети видят достаточно расплывчатыми. Новорожденные воспринимают лица как такой выделенный зрительный стимул.

Что касается буквенного алфавита, то это большая новость, к тому же он у каждого народа свой. Есть же армянский, грузинский алфавит, старославянский тоже был, на основании существующих алфавитов возникли буквы, которых вообще не было, типа "ш", "щ". Вывод американских учёных довольно странный", -пояснил собеседник "Правды.Ру".﻿