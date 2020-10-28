Человеческий мозг воспринимает буквы и слова с рождения

Американские учёные из Университета штата Огайо заявили, что мозг человека способен воспринимать буквы с момента рождения.

Специалисты изучили МРТ-снимки 40 новорожденных детей и пришли к выводу, что мыслительный орган ребёнка "запрограммирован" на чтение.

За способность к чтению отвечает так называемая "область визуальной словоформы", которая, как выяснили учёные, связана с языковой сетью мозга. На основании этого был сделан вывод о том, что ребёнок способен распознавать написанные буквы ещё до того, как он научится разговаривать.

Ранее считалось, что изначально мозг не выделяет письменные символы от других визуальных образов, а "область визуальной словоформы" активизируется гораздо позднее. Но полученные в результате нового исследования данные опровергают эту теорию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учёные выяснили, как мозг приматов обучился чтению.