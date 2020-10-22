У молодых россиян выявили опасную зимнюю пищевую зависимость

Российские учёные пришли к выводу, что между временем года и развитием пищевых зависимостей у подростков существует связь, сообщает РИА Новости. Так, зимой россияне больше всего подвержены пищевым зависимостям.

Расстройства пищевого поведения заметно сокращают продолжительность жизни до 15 лет.

Исследованием данного вопроса занимались специалисты нескольких университетов, среди которых Вятский госуниверситет, Уральский федеральный университет и другие.

Учёные применили так называемую Йельскую шкалу для оценки пищевых зависимостей 2 тыс. человек. Это позволило сравнить полученные результаты с итогами аналогичных исследований в других странах.