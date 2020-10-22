Российские учёные пришли к выводу, что между временем года и развитием пищевых зависимостей у подростков существует связь, сообщает РИА Новости. Так, зимой россияне больше всего подвержены пищевым зависимостям.
Расстройства пищевого поведения заметно сокращают продолжительность жизни до 15 лет.
Исследованием данного вопроса занимались специалисты нескольких университетов, среди которых Вятский госуниверситет, Уральский федеральный университет и другие.
Учёные применили так называемую Йельскую шкалу для оценки пищевых зависимостей 2 тыс. человек. Это позволило сравнить полученные результаты с итогами аналогичных исследований в других странах.
"Мы осуществили масштабную оценку пищевого поведения и режима сна нескольких тысяч школьников и студентов из разных регионов РФ. Работа показала, что особенно уязвимыми для расстройств пищевого поведения являются 17-18-летние люди, которые в этом возрасте начинают жить самостоятельно. Важный итог — пищевые зависимости чаще формируются при нарушениях режима сна-бодрствования, которые, в свою очередь, могут быть сезонными. Например, обусловленными недостатком солнечного света в холодное время года", — пояснили авторы исследования.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.