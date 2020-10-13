Вирусолог констатировал снижение летальности коронавируса

С момента начала пандемии коронавирус изменился в хорошую сторону — снизилась летальность инфекции.

Такое мнение озвучил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что определенные изменения вируса происходят, и эти изменения в пользу человека. Это изменения летальности вируса. Хотя твердых доказательств, что тут дело в изменении вируса, нет, специалисты нередко говорят, что улучшилось оказание медицинской помощи", — пояснил специалист.

По словам Альтштейна, весной летальность коронавируса была в диапазоне 10-15%, а сейчас около 0,5%.