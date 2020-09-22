Дефицит витамина E у беременных может привести к патологиям плода

Специалисты из Университета штата Орегон провели исследование на рыбках данио, которое показало, что произведенные ими эмбрионы с нехваткой витамина Е появляются на свет с деформированным мозгом и нервной системой, сообщает "РИА Новости".

"Потрясающее открытие! Из-за дефицита витамина Е мозг полностью искажён", — сообщила профессор Марет Трабер.

Рыбки данио на генетическом, клеточном и молекулярном уровнях имеют много общего с людьми, поэтому связанные с ними открытия проецируются и на человека.

Учёные открыли витамин Е в 1922 году.

По словам учёных, отклонения в развитии рыб появились ещё в период развития нервного гребня. Его клетки отвечают за создание лицевых костей и хрящей.

Специалисты убеждены, что в перспективе полученные в результате исследования данные помогут объяснить важность наличия витамина Е в организме беременной женщины.

Ранее на рыбках данио проверили воздействие 5G на организм.