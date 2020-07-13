Воздействие 5G на организм проверили на рыбах

Ученые из США провели исследование, чтобы определить, как используемые для сотовых сетей 5G радиоволны влияют на эмбрионы рыб.

Специалисты разработали камеру по принципу клетки Фарадея.

В нее исследователи поместили емкости с икрой рыбок данио-рерио. В течение 48 часов рыбы ощущали воздействие радиоволн. После этого ученые исследовали, как появляются у них поведенческие и морфологические изменения.

Но никаких значительных изменений выявлено не было. Единственное, ученые обнаружили некоторые нарушения сенсомоторики, что могло привести к расстройству нервно-мышечной системы.

Специалисты выяснили, что радиоволны частотой 3,5 ГГц не оказывают значительного воздействия на организм.

Эпидемия паники, которая сопутствует пандемии коронавируса, нашла новый объект приложения для того, чтобы объяснить "кто во всем виноват". Теперь это вышки интернет-связи 5G. В некоторых странах люди их даже постоянно сносят.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что откуда пошли слухи о связи 5G с коронавирусом и чипами.