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Академик РАН назвал болезнь,"защищающую" от тяжелой формы COVID

Защитить от тяжелой формы коронавируса способна аллергическая астма.

Об этом сообщил Александр Караулов, академик РАН.

"Роль аллергической астмы в развитии болезни при коронавирусном заражении изучается совместной группой российских, китайских, немецких и американских учёных.

Одна из причин того, что человек, больной астмой, менее подвержен тяжёлым формам COVID — особый тип воспаления, который имеют все аллергики, Th-2-опосредованный, — сказал Караулов (цитата "Известий"). — Не исключено, что эта особенность организма может защитить человека от тяжелого течения коронавирусной болезни и летального исхода".

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