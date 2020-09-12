Александр Мясников, медик и телеведущий, недавно сделал прививку от коронавируса. Сейчас он заявляет, что чувствует себя отлично. И никаких последствий или неприятных симптомов у него нет.
"Среди побочных эффектов после прохождения вакцинации от Сovid-19 могут быть головная боль, озноб, тошнота, температура, аллергия и снижение аппетита". Вот свидетельствую — ничего этого у меня лично нет. Особенно "снижения аппетита"! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот", — написал Мясников с своем Telegram-канале.
МВД ведет поиск Марии Певчих, которая была в числе людей, сопровождавших Алексея Навального в поездке по Сибири.