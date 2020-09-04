Британские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что проблемы со слухом могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. Выводы экспертов прокомментировала врач-невролог Наталья Суворинова.

"Нет, такой связи нет. Если только речь не идёт о каких-нибудь сцепленных наследственно-ассоциированных генах. Но на сегодняшний день таких данных нет.

Это наследственное заболевание. Конечно, проблемы со слухом и болезнь Альцгеймера могут развиваться одновременно, но они необязательно друг от друга зависят.

Иными словами, если в какой-то момент жизни у человека по каким-то причинам начал пропадать слух, то это не может привести к развитию болезни Альцгеймера, так как это абсолютно разные заболевания", — пояснила эксперт.