Британские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что проблемы со слухом могут стать причиной развития болезни Альцгеймера. Выводы экспертов прокомментировала врач-невролог Наталья Суворинова.
"Нет, такой связи нет. Если только речь не идёт о каких-нибудь сцепленных наследственно-ассоциированных генах. Но на сегодняшний день таких данных нет.
Это наследственное заболевание. Конечно, проблемы со слухом и болезнь Альцгеймера могут развиваться одновременно, но они необязательно друг от друга зависят.
Иными словами, если в какой-то момент жизни у человека по каким-то причинам начал пропадать слух, то это не может привести к развитию болезни Альцгеймера, так как это абсолютно разные заболевания", — пояснила эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала, что физическая активность поможет отсрочить болезнь Альцгеймера.
Дана Борисова 2 сентября поздравила Елену Проклову с днём рождения, опубликовав несколько снимков с актрисой.