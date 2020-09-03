Потеря слуха может привести к развитию болезни Альцгеймера

Британские специалисты провели исследование, в результате которого выяснили, что проблемы со слухом могут стать причиной развития дегенеративных нарушений в головном мозге.

Кроме того, глухота может привести к развитию болезни Альцгемера. Результаты своей работы учёные опубликовали в издании Neuron.

В своей работе специалисты проанализировали ранее проведённые исследования на людях и на животных. Также учёные изучили связь слуха и умственных заболеваний.

На основании полученных данных они выдвинули свою теорию, согласно которой потеря слуха приводит к изменениям в работе височной доли, которая отвечает за долговременную память, а также — за кратковременное хранение слуховой информации. В результате у человека развивается болезнь Альцгеймера.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что физическая активность поможет отсрочить болезнь Альцгеймера.