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Физическая активность поможет отсрочить болезнь Альцгеймера ​

Здоровье

Невролог Элен Мхитарян рассказала, что болезнь Альцгеймера может развиваться у любого человека, но существуют способы, которые помогут её отсрочить.

Этот недуг обычно начинается у людей после 50 лет. У больных снижается интеллект, нарушается память, меняется их личность.

"Гиподинамия является главным фактором риска. При этом есть определенные рекомендации от ВОЗ от 2019 года по профилактике развития деменции и болезни Альцгеймера, где как раз говорится о необходимости вести физическую активность. Её нужно выполнять не менее получаса в день", — пояснила врач.

Организм не нуждается в какой-то высокой нагрузке, достаточно всего лишь делать физические упражнения и больше гулять на свежем воздухе.

"В случае выполнения упражнений каждый подход должен длиться не менее 10 минут", — подчеркнула Элен Мхитарян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что должно входить в рацион при болезни Альцгеймера.

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