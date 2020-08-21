Врачи сообщили, что длительное ношение масок для лица может вызвать проблемы со здоровьем.
Так, на коже может появится сыпь, кроме того, может развиться синдром сухого глаза.
К числу симптомов такого заболевания относятся: жжение, обильное слезотечение, у некоторых людей возникает ощущение песка в глазах.
В случае появления данных симптомов люди часто начинают использовать капли для глаз, чтобы снять красноту.
Но медики не рекомендует этого делать, так как покраснение снимается путём сужения сосудов, что приводит к ухудшению снабжения глаз кислородом и кровью. В результате постоянного использования глазных капель синдром сухого глаза может стать хроническим.
Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.