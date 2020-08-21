Медики назвали негативные последствия длительного ношения маски

Врачи сообщили, что длительное ношение масок для лица может вызвать проблемы со здоровьем.

Так, на коже может появится сыпь, кроме того, может развиться синдром сухого глаза.

К числу симптомов такого заболевания относятся: жжение, обильное слезотечение, у некоторых людей возникает ощущение песка в глазах.

В случае появления данных симптомов люди часто начинают использовать капли для глаз, чтобы снять красноту.

Но медики не рекомендует этого делать, так как покраснение снимается путём сужения сосудов, что приводит к ухудшению снабжения глаз кислородом и кровью. В результате постоянного использования глазных капель синдром сухого глаза может стать хроническим.

Ранее заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей.