Член Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей. Носить маски на улице не нужно.
"Медицинскую маску должен надевать больной человек, а также тот, кто осуществляет уход за ним", — пояснила Кусайко.
Одноразовую маску можно носить только в течение двух часов. Если у человека подтвержден коронавирус, то маску нужно менять чаще.
"На улице маску надевать не нужно. В условиях, когда увлажняется воздух, тем более когда он холодный, это обеспечивает более глубокое проникновение вирусов и бактерий", — пояснила Татьяна Кусайко.
Также она отметила, что разовой маской нельзя пользоваться несколько дней. После использования ее нужно положить в пакет и выбросить.
Можно использовать многоразовые повязки, изготовленные из хлопка и шифона. После использования такую маску нужно замачивать в мыльном растворе, потом постирать и прогладить с помощью пара.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно надевать медицинскую маску.
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