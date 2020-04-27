Маски нужно носить только в местах массового скопления людей

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач России Татьяна Кусайко сообщила, что медицинские маски нужно носить только в местах массового скопления людей. Носить маски на улице не нужно.

"Медицинскую маску должен надевать больной человек, а также тот, кто осуществляет уход за ним", — пояснила Кусайко.

Одноразовую маску можно носить только в течение двух часов. Если у человека подтвержден коронавирус, то маску нужно менять чаще.

"На улице маску надевать не нужно. В условиях, когда увлажняется воздух, тем более когда он холодный, это обеспечивает более глубокое проникновение вирусов и бактерий", — пояснила Татьяна Кусайко.

Также она отметила, что разовой маской нельзя пользоваться несколько дней. После использования ее нужно положить в пакет и выбросить.

Можно использовать многоразовые повязки, изготовленные из хлопка и шифона. После использования такую маску нужно замачивать в мыльном растворе, потом постирать и прогладить с помощью пара.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как правильно надевать медицинскую маску.