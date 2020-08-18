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Ян Власов: "Причины развития рассеянного склероза ищут с 70-х гг."

Здоровье

Учёные из Каролинского института определили ген Gsta4, способный защитить определенные клетки головного мозга от разрушения. Предполагается, что этот ген поможет в лечении рассеянного склероза. Открытие учёных прокомментировал председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре в Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Ян Власов.

"Генетические исследования и всякого рода открытия относительно генетической детерминации при рассеянном склерозе начались примерно в 70-е гг. XX века. Каждый год учёные находят тот или иной ген, который каким-то образом связан с развитием этого заболевания.

Некоторые специалисты считают, что эти гены являются единственной причиной. Было бы здорово, если бы это было так. Но на данный момент известно около сотни различных генетических мутаций, которые исследователи сначала связывали исключительно с рассеянным склерозом.

Я надеюсь, что исследователи из американского научного сообщества будут правы в том, что этот ген тоже имеет отношение к рассеянному склерозу. Но на сегодняшний день мы должны достаточно осторожно относиться к этим выводам, поскольку, скорее всего, открытие ещё одного гена просто пополнит уже имеющийся пул открытий генетических мутаций, которые происходят у пациентов с рассеянным склерозом.

Но в любом случае стоит сказать, что любое исследование в данной области является прорывом. Всё, что приближает наших пациентов к излечению, а нашу медицину — к созданию соответствующего лекарственного препарата или медицинской технологии, всё это ложится в копилку наших побед над заболеванием", — заключил эксперт.

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