Американские учёные назвали оптимальный возраст для похудения

Учёные провели исследование, которое показало, что риск преждевременной смерти снижался на 54% при снижении массы тела с уровня "ожирение" до "серьезного избыточного веса" до 40 лет.

Специалисты считают, что залог высокой продолжительной жизни - снижение индекса массы тела (ИМТ) в период с 25 лет до 40.

Восьмая часть всех смертей в США связана с повышением индекса массы тела. Это объясняется тем, что повышенный ИМС становится причиной развития диабета, болезней сердца и сосудов, слабоумия и онкологических заболеваний.

Учёные проанализировали данные 24 205 человек с 1998 по 2015 годы, участвовавших в программе Национального обследования здоровья и питания. Участникам исследования в возрасте от 40 до 74 лет измерили индекс массы тела и сравнили с тем, что был в возрасте 25 лет.

В результате специалисты выявили связь между изменением ИМТ и продолжительностью жизни. Похудевшие с отметки "ожирение" в возрасте 25 лет до "избыточного веса" к 40 годам имели в среднем на 54% меньший риск ранней смертности.

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