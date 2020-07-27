В Минздраве назвали способ похудения на арбузах

Многие диетологи утверждают, что употребляя мякоть арбуза, можно избавиться от лишних килограммов. Однако её неправильное употребление может нанести организму вред.

Об этом сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. По его словам, есть много мякоти арбуза опасно из-за высокого содержания сахара. Арбуз содержит 5-10 грамм сахара на 100 грамм.

Разовая норма употребления арбуза составляет 400-500 грамм.