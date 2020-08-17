На форуме Биотехмед обсудят вопросы здравоохранения после пандемии

17 и 18 сентября в Геленджике будет проходить пятый ежегодный форум Биотехмед. Главная тема мероприятия — развитие российской системы здравоохранения после пандемии COVID-19.

Биотехмед представляет собой площадку для обсуждения вопросов, связанных с развитием фармакологии, биотехнологий и здравоохранения.

Главная задача форума заключается в формировании интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской отрасли.

Ключевой темой Биотехмед 2020 станет российское здравоохранение в эпоху постковида.

Темы дискуссий:

иммунизация;

производство вакцин;

основные тенденции развития биотехнологий;

глобальная кооперация усилий стран-участников ЕАЭС в промышленной медицине.

В рамках форума будет проходить выставочная экспозиция фармацевтических предприятий и производителей медицинских изделий.