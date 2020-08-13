Ожирение провоцирует развитие рака

У людей, страдающих ожирением, объём внутренних органов больше, чем у людей с нормальным весом. По этой причине, как утверждают американские и французские учёные, у них выше риск развития злокачественных образований.

Это объясняется тем, что у людей с ожирением больше число клеток.

"Ожирение - один из ключевых факторов развития рака. Но биологические механизмы, которые лежат в основе этой связи, пока не изучены. Мы считаем, что объяснение может носить статистический характер - у людей с ожирением больше объем внутренних органов (например, печени, почек и поджелудочной железы), а значит, и выше риск появления злокачественных клеток", - говорит ведущий автор исследования Кристиан Томасетти из Университета Джонса Хопкинса.

Учёные провели исследование. Они проанализировали результаты компьютерной томографии внутренних органов 750 человек, а затем сравнили их с индексом массы тела (ИМТ) пациентов.

Оказалось, что у людей, у которых ИМТ выше 50, объём внутренних органов может быть в два раза больше, чем при нормальной массе тела. Специалисты отмечают, что разрастается как жировая, так и нежировая ткань (паренхима).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 50% россиян имеют лишний вес.