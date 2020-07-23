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Более 50% россиян имеют лишний вес

Здоровье

Академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что более 50% россиян страдают от лишних килограммов, а около 20-25% — от ожирения.

Чем опасен лишний вес?

Специалист отметил, что у 60% жителей нашей планеты есть лишний вес.

"За этим следуют сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, то есть главная причина смертности, сокращение продолжительности жизни ожидаемой", — сказал Тутельян.

Вторая угроза связана с дефицитом микронутриентов на фоне избыточной калорийности питания.

"И борясь с первым вызовом, ожирением, сокращая рацион, мы усугубляем вторую часть, дефицит микронутриентов. При этом получить необходимое количество микронутриентов даже из идеального рациона практически невозможно", — подчеркнул Тутельян.

Также он сообщил, что нельзя ограничивать свое питание каким-нибудь одним продуктом. При похудении нужно в первую очередь думать о том, чтобы потратить столько же калорий, сколько организм получил с пищей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доктор Мясников отругал российских родителей за детское ожирение.

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