Врачи предупредили о новой опасной детской болезни

Врачи предупредили о появлении нового детского опасного заболевания, которое считается очень опасным. Недуг связан с неврологией. Болезнь может вызвать паралич и даже стать причиной летального исхода.

Вялый миелит

Об этой болезни стало известно несколько десятилетий назад, но случаи заболевания встречались крайне редко. Однако шесть лет назад ситуация изменилась.

Так, в США тогда насчитывалось 120 пациентов с данным диагнозом. С тех пор каждый год в конце лета и в начале осени наблюдается увеличение числа заболевших. В этом году вялый миелит диагностировали у 16 детей, один случай оказался смертельным.

Острый вялый миелит — это осложнение при вирусной инфекции. Его предшественником является энтеровирус D68. Болезнь характеризуется присутствием у детей мышечной слабости. Если это состояние прогрессирует, то нужно сразу же обратиться за медицинской помощью.

Иногда паралич развивается за несколько часов. Врачей беспокоит то, что родители могут не обращаться в больницу, так как ещё сохраняется риск заражения коронавирусом.

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