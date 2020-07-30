Врач: картофельное пюре "убивает" сосуды и сердце

Врач-нутрициолог Мариса Мур сообщила, что картофельное пюре "убивает" в организме человека сердце и сосуды.

Дело в том, что у любителей этого блюда накапливаются холестериновые бляшки, что может привести к развитию смертельно опасных осложнений.

"Картофельное пюре обычно содержит большое количество масла, сливок, цельного молока, сметаны или сливочного сыра. Таким образом оно превращается в " жировую бомбу замедленного действия" для вашего организма", — предостерегла нутрициолог.

На стенках артерий образуются бляшки, из-за этого забивается их просвет. В результате, сердцу, чтобы прокачивать кровь по сосудам и снабжать кислородом все органы, приходится работать более интенсивно. Из-за этого возникает риск развития осложнений, таких как инсульт и сердечный приступ.

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