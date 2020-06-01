Диетолог рассказала о полезных для здоровья сердца продуктах

В процессе нового исследования ученые обнаружили, что употребление миндаля улучшает функцию эндотелия, который является ключевым показателем здоровья сосудов. О том, какие еще продукты полезны для здоровья сердца, рассказала диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова.

"Все орехи полезны для сердца и для сосудов, так как они содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимого витамина, такого как витамин Е. Поэтому не только миндаль, но их другие орехи будут благотворно влиять на состояние сердца и сосудов, если их употреблять регулярно, но в небольшом количестве — 30-50 грамм в сутки, потому что орех — это продукт очень калорийный.

Кроме того, орех еще является источником ценного растительного белка, притом такого белка, который достаточно хорошо усваивается. А поскольку сердечная мышца — это все-таки мышца и она нуждается в полноценном белке, поэтому орех — это еще как дополнительный источник хорошего белка.

Что касается продуктов, которые полезны для сердца и для сосудов, то это как раз те традиционные продукты, которые содержат большое количество полиненасыщенных жирных кислот — омега-6 и омега-3. И главной полезной для сердца является омега-3. Больше всего содержится в жирной морской рыбе.