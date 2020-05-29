Употребление миндаля улучшает здоровье сердца и сосудов

В процессе нового исследования ученые обнаружили, что если вместо вредных снеков употреблять миндаль, это поможет улучшить функцию эндотелия, который является ключевым показателем здоровья сосудов.

Миндаль полезен для сердца и сосудов

В процессе проведения эксперимента специалисты поделили участников, у которых был высокий риск развития болезней сердца и сосудов, на две группы. Участники первой группы в течение шести дней в качестве небольшого перекуса употребляли горсть миндаля. После этого специалисты сравнили показатели здоровья участников двух групп.

В результате выяснилось, что употребление миндаля снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 32%. Кроме того, миндаль улучшает функцию эндотелия и снижает уровень холестерина ЛПНП.

Британские ученые также пришли к выводу, что у людей, регулярно употребляющих миндаль, меньше объем талии, чем у тех, кто ест снеки и печенье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росконтроль обнаружил опасный миндаль в магазинах России.