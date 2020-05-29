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Источник Правда.Ру

Употребление миндаля улучшает здоровье сердца и сосудов

Наука

В процессе нового исследования ученые обнаружили, что если вместо вредных снеков употреблять миндаль, это поможет улучшить функцию эндотелия, который является ключевым показателем здоровья сосудов.

Миндаль полезен для сердца и сосудов

В процессе проведения эксперимента специалисты поделили участников, у которых был высокий риск развития болезней сердца и сосудов, на две группы. Участники первой группы в течение шести дней в качестве небольшого перекуса употребляли горсть миндаля. После этого специалисты сравнили показатели здоровья участников двух групп.

В результате выяснилось, что употребление миндаля снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 32%. Кроме того, миндаль улучшает функцию эндотелия и снижает уровень холестерина ЛПНП.

Британские ученые также пришли к выводу, что у людей, регулярно употребляющих миндаль, меньше объем талии, чем у тех, кто ест снеки и печенье.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росконтроль обнаружил опасный миндаль в магазинах России.

сосуды миндаль здоровье человека проблемы с сердцем

Глушаков после сезона покинет "Ахмат"

Спорт » Командные виды » Футбол

"Ахмат" отказался от опции продления контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. У футболиста действует соглашение по схеме "1+1", сообщает Sport24.

Глушаков перешёл в грозненский клуб летом 2019 года. В составе "Ахмата" футболист провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча.

"Ахмат" остаётся последней командой турнирной таблицы. Чемпионат России должен возобновиться 21 июня.

футбол фк ахмат денис гулашаков

Биологи обнаружили у рыб феномен отчаяния

Наука

Биологи обнаружили, что пресноводные рыбы могут впадать в депрессию.

Ученые предполагают, что благодаря изучению этого феномена они смогут эффективнее подбирать антидепрессанты для людей.

рыбы ученые депрессия исследование

Десять миллионов российских семей получат пособие на детей 1 июня

Общество

Россияне, которые подали заявку на единовременную выплату на детей до 22 мая, получат пособие уже 1 июня. В общей сложности, деньги поступят 10 миллионам семей.

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Изучение коммуникации шимпанзе — ключ к пониманию эволюции речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

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Эксперт рассказал об уникальных особенностях белых акул

Наука

Палеонтологи впервые обнаружили древние "ясли" белых акул. Ученые считают, что в плиоценовую эпоху они находились у побережья центрального Чили. Именно здесь, считают исследователи, появлялись на свет белые акулы. Об их особенностях рассказал профессор кафедры "Биологии и ихтиологии" Московского государственного университета технологии и управления Юрий Георгиевич Симаков.

белая акула морские обитатели юрий георгиевич симаков
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