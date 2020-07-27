Власти поддержат стандарты работы искусственного интеллекта в медицине

Министерство здравоохранения РФ выступил в поддержку разработки стандартов, которые будут регулировать работу искусственного интеллекта в клинической медицине.

Согласно Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, создание условий, которые будут обеспечивать использование технологий ИИ в области здравоохранения — одна из ключевых задач по улучшению уровня жизни россиян.

Стандарты повысят уровень доверия к ИИ

Предполагается, что разработка стандартов позволит повысить доверие населения к интеллектуальным системам в медицине, выявлять отклонения в их работе.

Позиция Минздрава доказывает, что работа по стандартизации работы искусственного интеллекта в клинической медицине получила поддержку на государственном уровне.

"Разработка вышеуказанных стандартов имеет особую значимость для создания единой системы оценки безопасности, точности и надежности функционирования систем на основе ИИ в здравоохранении как в рамках процедуры регистрации …, так и последующей их эффективной и безопасной эксплуатации", — говорится в письме, направленном в адрес Центра диагностики и телемедицины из Минздрава России.

Ранее эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в офтальмологии.