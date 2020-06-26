Врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что некачественное сливочное масло может быть опасно для здоровья. Дело в том, что а таком продукте могут содержаться различные ингредиенты, которые приводят к развитию онкологических образований.
О том, как выбрать качественное сливочное масло рассказал вице-президент Ассоциации "Гастроном" Илья Завельский.
"Естественно, покупать сливочное масло, соответствующее ГОСТу. Также там обязательно жирность должна быть не менее 82%.
Продукция, поступающая в продажу, проверяется.
Продукты лучше покупать в известных сетях
Приобретать товары лучше в крупных сетевых магазинах. Если это какой-то небольшой магазинчик, то могут быть и подделки.
У нас все равно есть такой принцип: если мы ходим в один магазин, то мы уже туда ходим до тех пор, пока что-то там не произошло, что-то не случилось с нами — либо нас обсчитали, либо грубо пообщались, либо продали нам некачественный товар.
Если же ничего такого не произошло, то у магазина складывается хорошая репутация. А вот если вы совершается покупку в новом месте, то лучше, чтобы товар соответствовал ГОСТ, посмотреть производителя", — заключил эксперт.
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