Как выбрать сливочное масло хорошего качества?

Врач-диетолог Римма Мойсенко заявила, что некачественное сливочное масло может быть опасно для здоровья. Дело в том, что а таком продукте могут содержаться различные ингредиенты, которые приводят к развитию онкологических образований.

О том, как выбрать качественное сливочное масло рассказал вице-президент Ассоциации "Гастроном" Илья Завельский.