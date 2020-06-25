Диетолог: некачественное сливочное масло может привести к онкологии

Врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, почему сливочное масло может быть опасно для здоровья.

Дело в том, что в сливочном масле могут содержаться различные ингредиенты, которые приводят к развитию онкологических образований, а также иным способом вредят организму человека.

По словам врача, самыми опасными компонентами в этом популярном продукте являются растительное молоко и растительные жиры. Некоторые компании в процессе производства добавляют эти компоненты в состав сливочного масла.

При этом происходят изменения в химической конфигурации формулы жира.

В связи с этим у людей, употребляющих такое масло, могут появиться изменения в ДНК или злокачественные образования.

Римма Мойсенко советует покупать сливочное масло, соответствующее ГОСТу, так как в таком продукте отсутствуют посторонние добавки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Петербурге уничтожили 500 кг поддельного сливочного масла.